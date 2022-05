Na de Ronde van het Baskenland: Patrick Lefevere is niet te spreken over de startgelden

Patrick Lefevere is niet te spreken over de startgelden in de koers. Dat liet hij weten in zijn column in Het Nieuwsblad.

In de Ronde van het Baskenland stond Quick Step-Alpha Vinyl aan de start met Remco Evenepoel en Julian Alaphilippe. In het verleden werd er dan extra startgeld betaald door de aanwezigheid van de wereldkampioen. Patrick Lefevere klaagt via zijn column in Het Nieuwsblad dat dat in het Baskenland niet gebeurd is. Ze gebruiken corona tegenwoordig altijd als excuus volgens Lefevere.

Nog zotter vond Lefevere het geval met Louis Vervaeke. Vervaeke moest in extremis afhaken door ziekte in de Ronde van het Baskenland. De organisatoren dreigden om 10% minder startgeld te betalen, omdat Quick Step-Alpha Vinyl een renner te kort had. Uiteindelijk ging dat niet door, omdat ze een doktersattest konden voorleggen. Lefevere liet ook weten dat hij ermee dreigde om de volgende jaren met de grootste shitploeg naar het Baskenland te gaan, wat hij nooit hard kon maken.