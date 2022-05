Noorse sprintzege in laatste etappe in Noorwegen, Evenepoel schrijft eindzege op palmares bij

De eindzege van Remco Evenepoel in de Ronde van Noorwegen is niet meer in gevaar gekomen.

Een slotetappe van 150 kilometer met in het slot een stevige beklimming was het menu van de dag voor de renners in Noorwegen. Halverwege koers zorgde een stevige wind langs de kustlijn voor waaiers en breuken in het peloton. Op 20 kilometer van het einde ontsierde een grote valpartij de etappe. De overgebleven koplopers werden nog gegrepen, maar ook de finale verliep bijzonder chaotisch. Alexander Kristoff won de sprint, voor Vernon en Pedersen. Remco Evenepoel pakte de eindzege.