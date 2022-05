Dan toch wat nieuws over B-staal Toon Aerts: UCI communiceerde niet, ploeg hield het stil

Er is nog steeds geen nieuws vanuit de UCI over Toon Aerts. Maar er is wél al een beetje nieuws, zo blijkt.

In februari kwam naar buiten dat Toon Aerts een dopingtest met afwijkende waarden had afgelegd. Sven Nys gaf vorige week nog aan bij Sporza dat er nog geen duidelijkheid is over het B-staal.

B-staal

Volgens Het Laatste Nieuws is echter al sinds april bekend dat ook het B-staal wel degelijk positief is. De UCI heeft er niet over gecommuniceerd, ook het team niet.

De veldrijder staat nog steeds op non-actief bij zijn ploeg, maar traint wel in zijn eentje en trok ook al op stage.