Klimmer van Intermarché-Wanty-Gobert komt met zesde plek prima uit hoogtestage: "Een goed teken"

Het is al een geweldig seizoen geweest voor Intermarché-Wanty-Gobert. Eén van de klimmers van de ploeg is klaar om daar nog meer aan toe bij te dragen.

In de Mercan'Tour Classic Alpes-Maritimes toonde Louis Meintjes zich. De Zuid-Afrikaan kwam als zesde over de streep in zijn eerste koersdag in 30 dagen. "Het was een goed profiel voor mij, met veel klimwerk. We hadden ook geluk met het weer en de benen voelden niet al te slecht aan. Het is een behoorlijk lange tijd zonder koersen geweest."

VERTROUWEN

Na de Ronde van Romandië zich Meintjes zich met het team bergop klaarstomen voor het tweede deel van het seizoen. "Ik mis nog wat snelheid, maar ik ben blij met hoe het gegaan is in mijn eerste koers na de hoogtestage. Het zorgt zeker voor enig vertrouwen."

Zijn zesde plek in de Franse eendagskoers is één van zijn betere uitslagen dit jaar, al wil Meintjes nog hoger mikken. "Het resultaat had nog wat beter kunnen zijn, maar het is een goed teken met het oog op de komende koersen." Dat zijn de Ronde van de Apennijnen die op 2 juni doorgaat en de Dauphiné.