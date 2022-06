Intermarché-Wanty-Gobert keert terug naar 2e plaats in Girorit

Intermarché-Wanty-Gobert heeft zijn selectie voor de Ronde van de Apennijnen bekendgemaakt. Daarmee keren ze terug naar de plek waar ze 2e in de Girorit naar Genua werden.

In de 12e rit van de Giro naar Genua reed Lorenzo Rota als 2e over de streep. 2 weken later eindigt de Ronde van de Apennijnen in Genua. De laatste 6 km zijn zelfs hetzelfde.

Ook Rota keert terug naar Genua. Hij zit in de selectie van Intermarché-Wanty-Gobert voor die eendagswedstrijd. Ook Jan Bakelants, Kobe Goossens, Quinten Hermans, Louis Meintjes, Georg Zimmermann en Simone Petilli gaan mee.

"Een aantal renners komen uit een hoogtestage", klinkt het bij Frederik Veuchelen. "Bij sommigen zal die hoogtestage blijven hangen, maar Quinten Hermans zie ik goed presteren. HIj vindt een parcours op zijn maat."