Organisatie is tevreden met de deelnemers van Dwars door het Hageland

Dwars door het Hageland is tevreden met het deelnemersveld. Dat zei organisator Nick Nuyens aan Het Laatste Nieuws. Ook het parcours is klaar en er is daar niet veel aan gesleuteld.

Op 11 juni is het Dwars door het Hageland. In totaal staan 6 WorldTourploegen aan de start. "Wat opvalt zijn de sterke blokken die er voorlopig al zijn", zei organisator Nick Nuyens aan Het Laatste Nieuws. "Je hebt Quick Step-Alpha Vinyl met Florian Sénéchal, Zdenek Stybar en Yves Lampaert. Aan de andere kant is er Lotto Soudal met Victor Campenaerts, Tim Wellens, Arnaud De Lie en Florian Vermeersch."

"Voorlopig staan er nog andere namen bij waarvan ik veel verwacht", ging Nuyens verder. "Zo zijn er Sepp Vanmarcke, Pascal Ackerman, Alvaro Hodeg, Kenneth Van Bilsen en Rasmus Tiller, die vorig jaar won. Ook verwacht ik wat van Thibau Nys."

Het parcours van Dwars door het Hageland is nauwelijks gewijzigd. De start is nog altijd in Aarschot. De aankomst is 181 km later op de Citadel van Diest. Net zoals bij de vrouwen, die 126 km moeten afleggen. Onderweg zijn er heel wat onverharde stroken.