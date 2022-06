Richie Porte over zijn opgave in de Giro: "Ontgoocheld dat mijn laatste grote ronde zo is moeten eindigen"

Richie Porte moest opgeven in zijn laatste grote ronde. In VeloNews kwam hij daar nog eens op terug. "Het is ontgoochelend dat mijn laatste grote ronde zo is moeten eindigen", schreef hij op zijn blog.

In de 19e rit van de Giro moest Richie Porte opgeven. Hij had reflux, bleek achteraf. In zijn blog op VeloNews kwam hij daarop terug. "In de ochtend wis ik al hoe laat het was", schreef hij. "De rit uitrijden zou moeilijk worden. Zelfs als Bora-Hansgrohe een rustig tempo reed, was het al moeilijk om te volgen. Al van in het begin had ik het moeilijk om het wiel te houden en er was geen hoop. Tegen reflux kan je weinig beginnen."

Daarmee kon Porte zijn laatste grote ronde uit zijn carrière niet uitrijden. "Het is ontgoochelend dat het zo is moeten eindigen", ging hij verder. "Maar ik kon er ook niets tegen doen. Het is ook helemaal anders dan bij blessures na een val. Dan kan je nog de pijn verbijten, omdat je in vorm en sterk bent."