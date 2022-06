Thibau Nys klaar voor 2-jarig contract bij Trek-Segafredo: "Volgende stap in carrière"

Vanaf 1 augustus wordt Thibau Nys stagiair bij Trek-Segafredo. Vanaf 1 januari zal hij er voor 2 jaar als prof aan de slag gaan.

De 19-jarige Nys zal de weg en het veldrijden blijven combineren, zo laat de ploeg weten op haar officiële kanalen. “Ik voel me vereerd om deel uit te maken van Trek-Segafredo. Ik denk dat dit de juiste stap op het juiste moment is om mezelf op het hoogste niveau te krijgen”, zegt Nys.

“In de WorldTour op de weg rijden is altijd een droom geweest en om dat op een Trek-fiets te realiseren maakt het nog specialer. Op deze manier kan ik wegwedstrijden op het hoogste niveau combineren met veldrijden op het hoogste niveau bij Baloise Trek Lions.”

“Omdat Thibau deel uitmaakt van de Trek-familie, staat hij al hoog op onze radar van aanstormend talent. Zijn veldritresultaten spreken voor zich, maar toen hij de Europese titel op de weg won, maakte dat hem nog interessanter voor ons”, aldus Luca Guercilena, algemeen directeur van Trek-Segafredo.

“Dit jaar heeft hij al mooie resultaten behaald in de wegwedstrijden waaraan hij heeft deelgenomen. Thibau wil graag verder met zijn wegracecarrière en we hebben al goede ervaring met het balanceren van de dubbele ambities van weg/cyclocross met Lucinda en Shirin met Baloise Trek. We kijken er echt naar uit om hem mee te nemen naar de volgende stap in zijn carrière.”