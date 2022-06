Vervroegd pensioen dreigt: veroordeelde renner Alexandre Geniez en zijn ploeg gaan uit mekaar

Alexandre Geniez zou eind dit jaar met pensioen gaan, maar zit nu al zonder ploeg. De veroordeelde renner en zijn ploeg hebben het lopende contract ontbonden.

De hoogtepunten in de wielercarrière van Alexandre Geniez kwamen er in de vorm van ritzeges in de Vuelta. Twee behaalde de Fransman er in het shirt van FDJ, in 2018 won hij ook een rit in Spanje in de tenue van AG2R. Geniez reed van 2017 tot 2020 voor AG2R en maakte in 2021 de overstap naar Total Direct Energie, wat dan dit jaar TotalEnergies werd.

Het jaar begon nog goed voor Geniez met twee ritzeges in de Ronde van Rwanda, maar zijn sportieve prestaties stonden steeds meer in de schaduw van zijn rechtszaak. Geniez werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier maanden voorwaardelijk nadat zijn ex-vrouw hem had aangeklaagd wegens huiselijk geweld.

Team TotalEnergies has come to an agreement with Alexandre Geniez to terminate his contract. As of today, he is no longer a member of Team TotalEnergies. — Team TotalEnergies (@TeamTotalEnrg) June 3, 2022

TotalEnergies meldt nu dat het tot een akkoord gekomen is met Alexandre Geniez om het lopende contract tussen ploeg en renner per direct te ontbinden. Geniez maakt dus geen deel meer uit van TotalEnergies. Aangezien de Fransman sowieso zou stoppen aan het einde van het jaar, lijkt het weinig waarschijnlijk dat een andere ploeg hem nog onderdak biedt.