José De Cauwer over Arnaud De Lie: "Hij zet Lotto Soudal weer op de kaart"

Arnaud De Lie heeft al indruk gemaakt op José De Cauwer. Ook gisteren na de zege van De Lie in de Heistse Pijl. "Hij zet Lotto Soudal weer op de kaart", zei De Cauwer aan Sporza.

In de Heistse Pijl won Arnaud De Lie overtuigend de sprint. Dat had ook José De Cauwer opgemerkt. "Het is ongelooflijk wat hij doet", zei De Cauwer aan Sporza. "Je brengt hem en hij maakt het gewoon af. Begin dit seizoen had Wim Vansevenant mij al gezegd dat hij de nieuwe Tom Boonen zou worden. Het is fantastisch om te zien wat De Lie op dit moment al doet. Ook zit er nog rek op. We hebben zeker nog niet het laatste gezien van hem."

De goede prestaties van De Lie zijn ook goed voor Lotto Soudal. "Hij zet Lotto Soudal weer op de kaart", ging De Cauwer verder. "Het is duidelijk dat die ploeg er een goudhaantje bij heeft. Die jongen is een godsgeschenk voor zijn ploeg, Wallonië en het Belgische wielrennen in het algemeen."