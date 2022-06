Froome bespreekt vooruitgang en blijft realistisch: "Drie jaar geleden verloor ik in deze koers bijna mijn leven"

De hoop laait op bij fans van Chris Froome na zijn bemoedigende prestatie onlangs. Vooruitgang is er zeker, maar de viervoudig Tourwinnaar blijft in gedachten houden van waar hij komt.

Voor aanvang van de tweede rit sprak Froome met onder meer de Dauphiné-organisatie, Eurosport en ITV Sport. "Persoonlijk voelde ik me comfortabel op de klim gisteren, maar de echte test zal morgen komen met die oplopende aankomst en ook in de bergritten van zaterdag en zondag. Het is de eerste keer in drie jaar dat ik pijnvrij naar de Dauphiné kom."

Maandenlang zonder zorgen kunnen trainen was er voordien niet bij. "Het is een ononderbroken periode geweest van in januari dat ik constant heb kunnen werken. Ik heb daar al resultaat van kunnen zien", verklaart Froome dat hij eindelijk progressie maakt. "Het is normaal dat mensen verwachtingen hebben, maar ik kom de laatste drie jaar ook van heel ver. Drie jaar geleden verloor ik in deze koers bijna mijn leven."

GEEN GARANTIES

Froome overloopt nog eens de weg die hij sindsdien aflegde. "Om terug te komen nadat je je been breekt op twee plaatsen, daar bestaan geen garanties voor. Je moet stap voor stap gaan. De eerste stap was om weer te leren wandelen. En dan was het weer op de fiets stappen, proberen terug een plek in te nemen in het peloton en nu probeer ik terug meer competitief te worden."

Uiteraard hoopt het grote wielerpubliek hem weer in de buurt te zien komen van een niveau dat volstaat om een klassement te rijden in een grote ronde. "Ik ga mezelf geen limiet opleggen. Ik ga zo hard mogelijk blijven werken", blijft de Brit voorzichtig, om vervolgens af te ronden met een compliment voor zijn ploeg. "Ik heb enorm veel geluk dat Israel-Premier Tech me zo steunt en extreem geduldig is."