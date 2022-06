Een enkel sterker wordende Arnaud De Lie is een godsgeschenk voor Lotto Soudal

Wat mogen ze zich bij Lotto Soudal in de handen wrijven met Arnaud De Lie. Een godsgeschenk is het jonge wielertalent voor de ploeg. En neen, dat is niet overdreven.

Voor aanvang van het seizoen leek het vast te staan dat Caleb Ewan opnieuw het grote uithangbord van Lotto Soudal ging worden. Het is echter Arnaud De Lie die met zes overwinningen de 'topscoorder' is. Na een matige klassieke campagne leek Lotto gedoemd tot degradatie uit de WorldTour. De Lie zorgt er nu haast eigenhandig voor dat ze bij de ploeg toch weer hoop op het behoud mogen koesteren.

© photonews

Het belangrijkste voor de toekomst, ongeacht het niveau waarop Lotto volgend jaar actief is, is misschien gewoon de ontwikkeling van De Lie en het feit of die straks bijtekent. Bij de Waalse boerenzoon bleek na zijn stap naar de profs al snel zijn vermogen om ook bij de grote jongens in de sprints tot het uiterste te gaan. Dat leverde gekke bekken, maar ook zeges op in de Trofeo Playa de Palma-Palma en GP Jean-Pierre Monseré.

In de Volta Limburg Classic zette De Lie weer een belangrijke stap vooruit. Hij bewees veel meer te zijn dan een sprinter, ging mee met een groep van zes en liet zijn medevluchters aan de aankomst ver achter zich. Doorspoelen dan naar de week tussen eind mei en begin juni: de hattrick Marcel Kint Classic - Heistse Pijl - Ronde van Limburg wordt verwezenlijkt alsof het niets is.

© photonews

Mannen als Nizzolo en Cavendish worden geklopt. In de Ronde van Limburg was het een peloton met Tim Merlier in. Ronkende namen die het moesten afleggen. Het gekke bekken trekken is er nog bij, maar het zijn er nu meer van pure fun in plaats van van de inspanning. Want wat een machtsspurt was dat op die oplopende finish in Tongeren!? De Lie was simpelweg de sterkste, de rest stond niet op de foto.

In de manieren waarop hij wint, zie je dat De Lie als renner met rasse schreden vooruit gaat. Daarnaast is hij ook aan een zeer regelmatig seizoen bezig, met ook nog een resem ereplaatsen. Absolute top is hij in 1.1-koersen, het niveau van alle wedstrijden die hij wist te winnen. Een volgende stap vooruit zou er zomaar eens op het BK kunnen komen. Maar ook nu al is De Lie voor Lotto Soudal goud waard.