Uiteraard alle lof binnen eigen ploeg voor Arnaud De Lie: Philippe Gilbert ziet in hem zijn opvolger

Als zo'n jonge gast als De Lie de zege opstapelt, krijg die uiteraard lof van zijn ploeg. Philippe Gilbert gaat nog een stapje verder en ziet in hem zijn opvolger.

Philippe Gilbert benadrukt in Het Laatste Nieuws dat de zegereeks van Arnaud De Lie zeker geen toeval is en looft vooral de positionering van zijn ploegmaat. "Straf wat Arnaud doet. Hij combineert twee grote kwaliteiten. Hij is snel en hij is slim. Let er maar eens op: hij zit altijd op de juiste plaats."

© photonews

Terwijl Gilbert aan de laatste maanden van zijn carrière bezig is, lijkt De Lie klaar om het nieuwe uithangbord van de ploeg - en van Wallonië - te worden. "Hij is een heel ander type, maar je kan zeggen dat ik mijn opvolger heb. Het is goed voor het wielrennen in ons land dat er een jonge Waalse coureur oppstaat."

De Lie legt al zo'n regelmaat aan de dag dat zijn teamgenoten graag voor hem in het rood gaan. "Het is een plezier om voor Arnaud te werken", zegt Florian Vermeersch. "Als je ziet hoe vaak hij het afmaakt, doe je dat graag."