Lotto Soudal bevestigt het vertrek van kopman: "Blij voor hem"

Tim Wellens zal volgend seizoen niet langer voor Lotto Soudal rijden. Dat bevestigt CEO John Lelangue aan Het Nieuwsblad.

De geruchten waren al een tijdje te horen en nu is het ook officieel. Lotto Soudal verliest met Tim Wellens één van zijn kopmannen.

“Ik heb in Monaco een goed gesprek met hem gehad en daarin heeft hij te kennen gegeven dat hij toe is aan een nieuwe uitdaging”, zegt Lelangue aan Het Nieuwsblad. “Dat is in een goede sfeer en op een faire manier verlopen. Hij heeft het heel eerlijk zelf gezegd.”

“Tim is heel tevreden bij ons, maar is van mening dat hij op een leeftijd gekomen is waarop hij eens andere lucht wil opsnuiven. Wij waren bereid te onderhandelen over een contractverlenging, maar begrijpen zijn keuze en zijn blij voor hem.”

Ondertussen wordt vooral UAE Emirates genoemd als nieuwe werkgever voor Wellens.