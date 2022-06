Longo Borghini kan champagne laten knallen na superspannende ontknoping Women's Tour, derde ritzege Wiebes

Wat een ontknoping in de Women's Tour! Voor Longo Borghini mag de champagne laten knallen na een zege die ze niet snel zal vergeten. Ook Wiebes mocht opnieuw vieren na haar derde ritzege.

Vluchters Ane Iversen, Mieke Kröger en Alessia Patuelli gingen de finale van de slotetappe in met nog een voorsprong van zo'n twintig seconden. Niet veel natuurlijk. Kröger en Patuelli zetten nog het langst door, maar op vijf kilometer van de meet was ook hun verhaal geschreven.

KLASSEMENTSRENSTERS MOETEN MEESPRINTEN

Een laatste sprint op komst dus in deze Women's Tour en die ging ook beslissen over de eindzege. Brown, Longo Borghini en Niewiadoma stonden immers alle drie binnen de twee seconden van mekaar in het klassement.

Uiteraard stond in de spurt in Oxford weer geen maat op Lorena Wiebes, die Clara Copponi klopte en zo haar derde ritzege boekte in de Women's Tour. Ook Longo Borghini schudde een ferme sprint uit haar benen. Zij werd derde en pakte daardoor kostbare bonificatieseconden. Die helpen haar om Grace Brown op de valreep uit de leiderstrui te rijden en zelf de eindzege te pakken.