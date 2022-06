Dupont schudt zorgen van zich af met sprintzege tegen Kooij en Viviani: "Familiaal slechte periode achter de rug"

Als je Kooij en Viviani kan kloppen, dan heb je als sprinter wel wat in huis. Voor Dupont was het zijn antwoord na een moeilijke periode.

"Ik ben heel tevreden dat ik eindelijk kan winnen dit seizoen", zegt Dupont na zijn eerste overwinning van het seizoen. "Omdat Tom Wirtgen mee was in de ontsnapping, konden we rustig volgen in het peloton. Langs die smalle wegen ging het wel heel snel. Op 5 kilometer van de aankomst hebben we de koers in handen genomen."

De ploeg is vertrouwen in mij blijven houden

Allemaal natuurlijk met het oog op de spurt. "Ik heb mijn sprint gelanceerd op 250 meter van de streep. Ik zat rechts van Kooij, die zo de deur niet kon dichtdoen. Deze overwinning doet deugd voor iedereen. De ploeg is altijd vertrouwen in mij blijven houden, ook al was ik niet altijd op de afspraak", looft Dupont de entourage bij Bingoal Pauwels Sauzen WB.

Voor hem zelf was het behoorlijk emotioneel. "Ik heb familiaal gezien een slechte periode achter de rug de laatste weken. Dat was niet gemakkelijk. Je moet sterk zijn in het hoofd om te blijven werken op de fiets." Wat volgt er nu nog op korte termijn? "Ik rijd in principe de Belgium Tour niet, wat mij in staat stelt nog op mijn sprint te werken richting het BK in Middelkerke. Daar is een massasprint een optie, behalve als er veel wind staat."