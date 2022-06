🎥 Lotto sluit koersweekend af met dichte ereplaatsen: "Dacht dat ik zou winnen" en "Goed dat De Buyst er weer bij is"

Lotto Soudal kan terugblikken op een koersweekend met dichte ereplaatsen. Het gaat om winnen in de koers uiteraard, maar Caleb Ewan en Andreas Kron kunnen moed tappen uit het feit dat ze er dichtbij waren.

Caleb Ewan spurtte naar een tweede plaats in de Elfstedenronde. "Met vier kilometer te gaan zat de laatste kasseistrook er op en nadien was het vrij technisch. Veel ploegen misten een paar mannetjes. Eens iedereen weer vooraan zat, was het volle gas naar de finish. In de eerste bocht van het technische stuk geraakten we wat te veel achteruit en het was moeilijk om weer op te schuiven."

Daar had het dus wat beter kunnen verlopen. "We hebben iets te veel energie verspild in aanloop naar de laatste kilometer, maar al bij al is het een degelijke uitslag. Het was goed dat Jasper De Buyst er terug bij is. Door de Belgium Tour te rijden, zal zijn vormpeil weer stijgen. Tegen de Tour zal hij heel goed zijn."

💬 "In the end we got into a decent position but we maybe used a bit too much energy before the final corner."@CalebEwan talks you through the final of the #Elfstedenronde pic.twitter.com/iGE6l9AGoj Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) June 12, 2022

Het was zondag ook de eerste rit in de Ronde van Zwitserland. Andreas Kron werd derde. "Op die laatste klim ging het heel snel en kon ik net aanklampen. Ik was altijd gefocust op een mogelijke sprint en liet de klassementsmannen hun ding doen. Toen de sprint begon, geloofde ik er echt in en dacht ik dat ik zou winnen. Uiteindelijk is het de derde plek en kom ik in de jongerentrui te staan."

Het is alvast geen slecht begin en de Deen wil er zeker nog het beste van maken. "We zijn hier om ritten te winnen en er komen nog enkele kansen. Het is mijn tweede derde plek in drie dagen. Ik hoop me deze week nog enkele keren te tonen."