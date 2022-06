Bergkoning uit Giro 2020 maakt het met straffe solo af en EF pronkt met één-tweetje in Mont Ventoux Dénivelé

De Mont Ventoux Dénivelé Challenge was een belangrijke afspraak voor klimmers. De bergkoning uit de Giro van 2020 haalde zijn beste klimmersbenen nog eens boven.

EF Education First-EasyPost had tempo gemaakt om de ontsnapping terug te nemen op elf kilometer van de aankomst. Allemaal in dienst van Ruben Guerreiro. Vervolgens was het aan hem om zijn aanval te plaatsen. Dat deed de Portugees dan ook.

Achter hem reed een duo. Met Esteban Chaves had EF dus haast nog een man in de frontlinie, Michael Storer vertegenwoordigde Groupama-FDJ. Het verschil tussen deze twee en de koploper was driekwart minuut, met nog een kleine vijf kilometer te gaan.

GUERREIRO KLASSE TE STERK

Verzwakken was er niet bij voor Guerreiro, integendeel. Hij reed enkel nog verder weg en diepte zijn voorsprong uit tot boven de minuut. Zijn overwinning kwam geen moment in gevaar: Guerreiro was een klasse te sterk voor de rest op de Mont Ventoux. Chaves reed nog weg van Storer, zo werd het een prachtig één-tweetje voor EF.