Brent Van Moer wil na enkele rotmaanden uit de luwte treden

Brent Van Moer timmert aan de weg terug. Na enkele rotmaanden wil hij via de Ronde van Zwitserland zijn plaats in de Tourselectie veiligstellen.

Vorig jaar werd Brent Van Moer de nieuwe Thomas De Gendt genoemd. Hij won via de vroege vlucht een rit in de Dauphiné. Ook won hij bijna een rit in de Tour, maar eind juli begon heel wat ellende voor hem. Van Moer brak zijn heup na een val op training. HIj wou te snel terugkeren, zegt hij aan Het Nieuwsblad.

Na de Strade Bianche liep Van Moer corona op en opnieuw wou hij te snel terugkeren. Hij wou zich te veel bewijzen en tonen dat 2021 geen toeval was, maar tijdens het voorjaar liep het voor geen meter. In de E3 Harelbeke wou hij mee zijn op de Taaienberg en anticipeerde hij goed. Op de helling erna moest hij lossen. Daarmee wist hij genoeg. Ook waren er heel wat valpartijen.

ZICH NOG EENS LATEN ZIEN

Sinds de Vierdaagse van Duinkerke heeft Van Moer weer een goed gevoel op de fiets. De waarden staan weer op punt. Enkel de uitslagen ontbreken nog, maar dat heeft met Arnaud De Lie te maken, zegt hij. Ze trekken resoluut de kaart van De Lie en die maakt het dan af. Terwijl Van Moer vroeger zelf zou geprobeerd hebben.

Op dit moment zit Van Moer in de Ronde van Zwitserland. Hij hoopt nog een goede uitslag te rijden en ziet kansen tot en met de 5e rit op donderdag. Tot dan komen er lastige ritten die te zwaar zijn voor sprinters, maar niet zwaar genoeg voor pure klimmers. Van Moer wil zich nog een keer laten zien om zo zijn selectie voor de Tour veilig te stellen. Hij zit in de voorlopige selectie van 10 renners. Een goede Ronde van Zwitserland zal volgens hem goed helpen.