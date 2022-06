Lotto Soudal trekt met klassementsambities naar de Baloise Belgium Tour

Lotto Soudal heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de Baloise Belgium Tour. Ze trekken vooral met klassementsambities naar daar.

De selectie van Lotto Soudal voor de Baloise Belgium Tour is vooral Belgisch. Er staan 6 Belgen aan de start van die koers.

Lotto Soudal trekt vooral met klassementsambities naar de rittenkoers. "Ik denk dan in de 1e plaats aan Tim Wellens en Victor Campenaerts", zegt ploegleider Nikolas Maes. "Maar ik denk ook aan Florian Vermeersch. We hebben een sterke ploeg aan de start en door het gevarieerde parcours moet je een allrounder zijn."

"De rit in de Vlaamse Ardennen, de tijdrit in een rond Scherpenheuvel en de koninginnenrit in Durbuy zullen beslissend zijn", gaat Maes verder. "In de Ardennenrit zal je ofwel je voorsprong moeten verdedigen ofwel moeten aanvallen. In de andere ritten hebben we sprinter Arnaud De Lie, maar omdat er heel wat topsprinters zijn, focussen we ons vooral op het eindklassement."