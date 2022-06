Thomas De Gendt verlengt met 2 jaar bij Lotto Soudal. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Volgens hen is de deal zo goed als rond.

Tijdens de Giro had Thomas De Gendt al laten vallen dat hij tot de Giro van 2025 zou willen doorgaan, omdat ze zouden toekomen op de Stelvio, waar hij in 2012 een rit won. Hij zou nu verlengen bij Lotto Soudal tot 2024. Zo schrijft Het Laatste Nieuws. "3 jaar is te ver voor een vergevorderde dertiger", zegt De Gendt aan hen. "2 jaar is realistischer. Dan kan ik ook zelf beslissen. Ik kan mijn contract dan uitdoen, al na een jaar het voor bekeken houden of nog een jaar erbij doen."

De twijfels zijn ook grotendeels weggeëbd bij De Gendt. Dat komt omdat hij het lot in eigen handen houdt. "Maar ik doe het ook nog altijd graag", gaat hij verder. "De koersen, stages en trainingen vormen nog geen last. Enkel het veelvuldig uit huis zijn, begint door te wegen bij mijn gezin, maar ik pak het er nog even bij."

VERSCHILLENDE ROLLEN

De Gendt ziet zichzelf nog in de vroege vlucht meegaan, maar minder als vroeger. "Vroeger ging ik 25 keer per jaar mee in de vroege vlucht", zegt hij daarover. "Dit jaar zit ik aan 4. Daarnaast zal ik ook vooral knechten voor de kopman(nen). Ook kan ik een adviserende rol hebben voor de jongeren en de opkomende generatie."