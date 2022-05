Thomas De Gendt denkt na over zijn toekomst en zijn pensioen

Thomas De Gendt won gisteren Napels. Een dag later heeft hij bij Sporza weer vooruitgeblikt en denkt hij ook al na over zijn pensioen.

Bij de start in Isernia voor rit 9 van de Giro naar de Blockhaus blikte Thomas De Gendt bij Sporza vooruit op het verdere verloop van zijn carrière. Eind dit jaar is hij einde contract. "Er is al met enkele ploegen contact geweest", vertelde hij. "Maar ze twijfelden allemaal of ik nog goed genoeg was, omdat er dit jaar nog niet echt prestaties waren."

Gisteren won hij de rit in Napels. "Daardoor maakt het voor mij iets makkelijker om te onderhandelen", ging hij verder. "Hoelang ik nog zal doorgaan weet ik niet. Ik heb enkele weken geleden gehoord dat de Giro in 2025 op de Stelvio zou toekomen. Ik ben dan bijna 39 jaar. Dat zou een mooie plaats en een mooi moment zijn om daar mijn fiets aan de haak te hangen."