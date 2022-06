Grote naam moet afzeggen voor Baloise Belgium Tour: twee positieve zelftests bij Team DSM

Het is een herinnering dat het coronavirus nog altijd niet volledig onze maatschappij heeft verlaten. De Duitser John Degenkolb en de Nederlander Nils Eekhoff waren aanvankelijk opgenomen in de selectie van DSM voor de Baloise Belgium Tour. Zij zullen uiteindelijk toch niet in actie kunnen komen.

Dat heeft hun ploeg laten weten via de sociale media. "Nadat zelftests die uit routine genomen worden positief bleken, zullen John Degenkolb en Nils Eekhoff jammer genoeg niet starten aan de Baloise Belgium Tour", verkondigt DSM.

Unfortunately, after testing positive on routine lateral flow self tests this morning, @johndegenkolb and @nilseekhoff won't start #BaloiseBelgiumTour for us tomorrow. See you back out on the road soon, guys!💪🏻 pic.twitter.com/fZJDBujrha