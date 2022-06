Pogacar blij met ritzege van ploegmaat: "Mooi spektakel"

UAE Emirates heeft knap de overwinning gepakt in de Ronde van Slovenië.

Majka pakte de ritzege, ook ploegmaat Pogacar zat in de kopgroep van drie. De Sloveen werd in eigen land derde in de openingsetappe in zeer uitzonderlijke omstandigheden door de loodzware hitte.

“Het was echt heet en het was een zware etappe. Bahrain Victorious leidde het peloton op de eerste klim van de dag en daar explodeerde de koers. Daar kwamen we met drie man op kop, Rafal Majka, Domen Novak en ik. En daarna werkten we goed samen om voorop te blijven”, klinkt het.

Het draaide uit op een tactisch spel. “Ik ben erg blij dat Rafal de etappe heeft gewonnen en de groene leiderstrui gepakt heeft. Dat maakt het een geweldige eerste dag voor ons.”

De eerste aanval was nochtans van Pogacar. “Ik probeerde zelf ook nog aan te vallen, Novak kwam terug en Rafal counterde daarna goed. Dat maakte het verschil. Het was een mooi spektakel, denk ik. En deze situatie is perfect voor onze ploeg.”