Victor Campenaerts rijdt geen Tour: "Ik rijd niet genoeg samen met Caleb Ewan"

Victor Campenaerts rijdt niet de Tour dit jaar. "Ik rijd niet genoeg koersen samen met Caleb Ewan", zei hij aan Het Laatste Nieuws.

In de Tour zal je dit jaar geen Victor Campenaerts vinden. Vorig jaar stond hij wel aan de start, maar hij gaf op in de 11e rit. "Die Tour is mij niet goed bevallen", zegt hij aan Het Laatste Nieuws. "De nervositeit en de stress vond ik er soms wat over. Ook zitten we met Caleb Ewan in de ploeg. Hij heeft veel kansen om in de sprint te winnen. Ik zit al niet in zijn sprinttrein en we rijden samen weinig koersen. Daarom is het beter dat andere renners hem bijstaan."

Campenaerts kwam ook nog eens terug op het voorjaar: "Die was dik geslaagd. In de Omloop Het Nieuwsblad was ik na Wout Van Aert de beste man in de koers. Enkel van Parijs-Roubaix had ik spijt. Ik was vroeg op mijn rug gevallen en wou door de heroïek van de koers absoluut uitrijden. Dat was geen goed idee. Het was ook de laatste keer dat ik me goed voelde in de koers. De laatste weken voelde ik dat ik minder goede benen had."

NIEUWE VRIENDIN

"De reden ligt sowieso sportief", ging Campenaerts verder. "Mijn hoogtestage begin dit jaar was top. Ik vloog nadien. In mei ging ik opnieuw op hoogtestage. Daarna ging het minder snel. Privé zijn er zeker geen problemen, want sinds kort heb ik een nieuwe vriendin. Ze heet Nel. Soms gaan we samen trainen. Onlangs deden we nog een tocht van 180 km."

Ook wou Campenaerts nog iets zeggen over de UCI-ranking bij de ploegen: "Ik weet niet goed hoe het zit met die punten, maar ik weet wel dat Arnaud De Lie fantastisch rijdt. Ook komt het ons niet slecht uit dat andere teams vierkant lijken te draaien. Wat me wel stoort, is dat de media ervan maakt dat De Lie ons aan het redden is en de enige is die punten pakt. Het wordt zo gedraaid dat het een negatieve weerklank heeft. Wat als ik of Tim Wellens straks de Baloise Belgium Tour wint. Wat gaat de media dan schrijven."