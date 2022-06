'Volgende week verlengt Arnaud De Lie tot 2024 bij Lotto Soudal'

Arnaud De Lie zet volgende week een handtekening onder een vernieuwd contract. Dat weet Het Nieuwsblad. Hij zou met die nieuwe verbintenis tot 2024 bij Lotto Soudal blijven.

Lotto Soudal gaat zijn nieuwe goudhaantje langer bij zich houden. Ze hebben een mondeling akkoord met Arnaud De Lie. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Dat mondeling akkoord moet enkel nog op papier gezet worden. De nieuwe verbeterde verbintenis zou tot 2024 gaan. CEO John Lelangue moest wel enkele voorstellen doen.

De Lie sprak na de Heistse Pijl al over een mogelijke verlenging van zijn contract. Dat zou dus in orde komen. Volgende week, nog voor het BK in Middelkerke zou er getekend worden.

Dit seizoen heeft De Lie al 6 profkoersen gewonnen. Enkel Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Fabio Jakobsen en Olav Kooij doen beter.