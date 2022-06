Philipsen bewijst er klaar voor te zijn na hoogtestage: "Hopelijk een goed teken richting de Tour"

Als je in de aanloop naar de Tour zoals Jasper Philipsen wint met een fietslengte voorsprong, dan ben je er klaar voor. Ze kunnen bij Alpecin-Fenix met een gerust hart naar de Grand Départ.

"Ik denk dat een echt heel hectische sprint was", blikt ritwinnaar Philipsen terug na de tweede etappe in de Baloise Belgium Tour met aankomst in Knokke-Heist. "Onderweg was het gemakkelijk volgen in de wielen. Dat betekent dat iedereen nog fris zit."

POSITIONERING LASTIG

Het gevecht bij de positionering vergde dus heel veel energie. "Het was lastig om in een goeie positie te geraken. Ik was op het einde niet echt fris meer. Dit is een periode waar we echt naartoe hebben gewerkt. Ik wist niet hoe de vorm ging zijn na de hoogtestage. Dat valt allemaal heel goed mee."

Dit is dus een geruststelling voor zowel de renner als de ploeg. "Ik ben tevreden met de vorm. Hopelijk is dit een goed teken richting de Tour."