En of Pogacar klaar is voor Tour de France? Nieuw straf nummertje en ploegenspel in Slovenië

De derde etappe van de Ronde van Slovenië werd opnieuw een kabinetstukje van Tadej Pogacar en zijn ploeg. UAE Emirates toonde zich opnieuw heel sterk in de derde etappe tussen Zalec en Celje. Op een twintigtal kilometers van het einde versnelden Majka en Pogacar. In de afzink kwam Conci van Alpecin-Fenix nog aansluiten, in de laatste oplopende kilometers kwam het peloton niet meer tot bij de leiders. Straf nummer Leider Majka deed het nodige werk, Pogacar ging vervolgens op een dikke kilometer van de streep zelf aan de slag. Dat bleek ruim voldoende voor de dagzege en de leiderstrui, want niemand kon volgen - ook Conci niet. Majka werd uiteindelijk nog tweede, Conci derde. Lees ook... Tadej Pogacar in aanloop naar Tour lovend over Mathieu van der Poel



