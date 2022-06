UAE demonstreert opnieuw: Rafal Majka krijgt de zege (na een spelletje)

De 4e rit in de Ronde van Slovenië vertrok in Lasko. Daarna volgde een tocht van 152 km. De aankomst lag boven op Velika Planina.

In de vroege vlucht zaten 3 renners, maar het was al snel duidelijk dat ze niet voor de zege zouden kunnen gaan. Op de slotklim reden Tadej Pogacar en Rafal Majka weer weg van de concurrentie. Ze gingen samen naar de finish. Majka kreeg de zege. Pogacar blijft leider. Al volgt Majka door de bonificatieseconden op 3 seconden.

Om te bepalen wie de rit zou winnen, speelden ze 'schaar, steen, papier'. Majka won dus dat spelletje.

