🎥 Bekijk: dominerende Pogačar verliest 'blad, steen, schaar' en laat ritoverwinning dus aan ploegmaat

U kon eerder al op Wielerkrant lezen dat Rafal Majka de vierde rit in de Ronde van Slovenië won, na een spelletje 'blad, steen, schaar' met Tadej Pogačar. De twee ploegmaats amuseren zich rot. Hoewel het qua tijdsverschillen nog meevalt, domineren ze met hun tweetjes de Ronde van Slovenië. Pogačar is daar duidelijk de beste renner, Majka duidelijk de tweede beste renner.

In de vierde etappe lieten ze de rest dan ook achter en gingen ze met hun beiden op stap. Allebei hadden ze ook al een ritzege op zak. Hoe gingen ze het dan deze keer oplossen? Met een spelletje 'blad, steen, schaar'. U kunt hieronder het opmerkelijke moment en de aankomst van de rit bekijken. Pogačar koos steen, Majka blad en zo ging de zege naar de Pool. Hilariteit alom.

Rock, paper, scissors anyone? ✂



Rafaj Majka and Tadej Pogacar take a 1-2 at the Tour of Slovenia... decided by a game of rock, paper, scissors! 😅 pic.twitter.com/YfyujYGMkM