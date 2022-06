TotalEnergies pakt nu eens sprintsucces met Italiaan, eindzege Woods komt in Route d'Occitanie niet in gevaar

TotalEnergies boekte al sprintsucces met Sagan in Zwitserland en doet dat in Route l'Occitanie met een Italiaan. Woods wint het eindklassement.

Er moest op de slotdag van de Route d'Occitanie nog van Les Anges naar Auterive gereden worden. Ondanks enkele lichte klimmetjes op het programma was een massasprint de meest waarschijnlijke uitkomst. Dat betekende niet dat er geen strijd meer kon komen voor het klassement. Al ver voor de aankomst brak de koers helemaal open.

ALERTE LEIDER

Alertheid was dus aangewezen voor leider Michael Woods, die een dag eerder een dubbeslag had geslaan. Wat dat betreft zat het ook wel goed bij de Canadees. Woods was mee met de vlucht en zo kwam zijn leiderstrui niet in het gedrang.

Die vlucht kon dan ook teruggegrepen worden, zodat de sprinters toch ook nog hun kans kregen in deze Route d'Occitanie. Niccolò Bonifazio greep die met beide handen: hij versloeg in de sprint Matteo Moschetti, Max Kanter en Elia Viviani. Bonifazio en eindwinnaar Woods hadden dus reden tot vieren.