🎥 Drama op wielerwedstrijd maar nipt vermeden: overstekend kind passeert op zucht van wiel van ritwinnaar

Het is altijd oppassen op een wielerwedstrijd, want een drama is snel gebeurd. Een overstekend kind werd in de Route d'Occitanie ei zo na aangereden door de ritwinnaar.

Bij oversteekplaatsen of aan de aankomst is altijd opperste concentratie vereist, ook bij de toeschouwers. Ook als de koers afgelopen is, is het best nog uitkijken. De Route d'Occitanie is daar het beste voorbeeld van. Niccolò Bonifazio was net naar de ritzege gespurt. De laatste etappe zat er zo op, maar bijna liep het hierna nog grondig mis.

Bonifazio was nietsvermoedend aan het uitbollen, zoals dat anders ook het geval is na de aankomst van een etappe. Tot plots een kind over de weg rende op het moment dat Bonifazio eraan kwam. De renner slaagde er maar net in het kind te ontwijken.

C’était très très chaud pour Bonifazio qui évite de justesse un jeune spectateur à l’arrivée de la dernière étape de l#RouteDOccitanie 😱 #LesRps @Eurosport_FR pic.twitter.com/bEDSOrdZFU — Florian Kalouaz (@FlorianK_Sport) June 19, 2022

Het gebaar van de Italiaanse sprinter van TotalEnergies duidde er ook op dat hij zich een hoedje schrok. Gelukkig is het allemaal goed afgelopen, want het had veel erger kunnen zijn.