Eindwinnaar Baloise Belgium Tour bij Quick-Step te vinden: "Niet gevraagd om manoeuvres, win mede dankzij Mørkøv"

Ze hebben bij Quick-Step hun slag thuisgehaald in de Baloise Belgium Tour, al doen de manoeuvres van Yves Lampaert nog veel stof opwaaien. Wellens en Hermans stonden mee op het podium, maar Mauro Schmid werd eindwinnaar.

"Ik win mede dankzij Michael Morkov, die zo veel ervaring heeft", vertelt de 22-jarige Zwitser in het flashinterview. "Ik maakte een fout bij de eerse tussensprint. Ik was gewoon niet gefocust. Ik dacht: "Het is voorbij, ik heb verloren". We probeerden kalm te blijven en ik pakte de seconden terug in de tweede en derde sprint."

Na de koers werd hij attent gemaakt op de manoeuvres die Lampaert deed bij Wellens. "Ik heb dat niet gezien. Natuurlijk heb ik niet om zoiets gevraagd. De twee ploegen hebben alles gedaan om de nodige seconden te pakken. Dat Tim Wellens en ik aan het eind binnen dezelfde seconde staan, is speciaal."

DRUK

Ook bijzonder: ondanks dat er ook een sprintkans was voor Jakobsen, werkte haast de volledige ploeg voor een jonge kerel als Schmid. "Als de hele ploeg alles opoffert voor jou, voel je de druk, maar iedereen geloofde in mij", was de eindwinnaar daar heel blij mee.