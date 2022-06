Moet Ewan het in Tour doen zonder snelle Belgische lead-out? "Moet eerlijk zijn met mezelf en de ploeg"

Na twee maanden zonder wedstrijdritme kwam hij nog eens aan de start van een koers. En hij reed uit, maar ...

Jasper De Buyst heeft de Baloise Belgium Tour uitgereden. Hij werd uiteindelijk 117e op bijna 40 minuten van Mauro Schmid.

Rest de vraag: is De Buyst in deze vorm klaar voor de Ronde van Frankrijk, waar hij een belangrijke rol in de lead-out van Caleb Ewan moet worden?

Eerlijk zijn

Zelf is hij eerlijk bij Het Laatste Nieuws: "De topvorm is er niet. Ik rijd al acht jaar bij deze ploeg en miste nog geen drie sprints, hier wel. Ik moet eerlijk zijn met mezelf en de ploeg. Mijn rol voor Caleb is belangrijk."

"In mijn hoofd zit ik met serieus twijfels: met deze benen heb ik weinig te zoeken in de Tour, maar ik wil nog een paar dagen wachten om te zien hoe mijn benen herstellen van het voorbije wedstrijdblok."