Sven Nys over ellebogenwerk Lampaert: "Hij zal er zijn supporters niet door verliezen, maar was onnodig" en "Stiekem kijken we er graag naar"

De finale van de slotrit in Baloise Belgium Tour was er eentje met de nodige discussie. Mauro Schmid heeft de eindzege namelijk mede te danken aan het ellebogenwerk van Yves Lampaert.

In een knetterende Gouden Kilometer speelde de strijd om de eindzege zich af. Tim Wellens werd daarbij tot twee keer toe gehinderd door Yves Lampaert.

Schmid kon zo de eindzege nog pakken, Lampaert werd uitgesloten voor zijn handelingswijze in de sprints. Dat veranderde niets aan de einduitslag uiteraard.

Grijze zone

"Het was op het randje. Of het er ook over was? Er was ellebogenwerk en er valt veel over te zeggen. Het is een grijze zone", aldus Sven Nys in zijn analyse bij Sporza.

"Lampaert zal zijn supporters niet verliezen hierdoor. Die grijze zone hoort bij de koers: het mag niet, maar we kijken er ergens graag naar. Het waait wel weer over, maar het is een momentopname die hij niet echt nodig heeft. Het is jammer."