Tim Wellens blijft er na 'kleine aanvaring' rustig onder: "Als Lampaert daar niet zit, win ik de Ronde van België"

Zonder wat hij zelf een 'kleine aanvaring' noemt met Lampaert, had Tim Wellens de Ronde van België misschien wel kunnen winnen. Nu pakt de renner van Lotto er nipt naast.

Met minder dan een seconde achterstand op leider Schmid begon Wellens aan de laatste rit. "Ik ben natuurlijk teleurgesteld. Ik ben strijdend tenonder gegaan. Ik pakte de drie seconden aan de eerste tussensprint. Toen dacht ik: "Ik ga de Ronde van België winnen". Bij de tweede tussensprint is het wat misgelopen", analyseert Wellens voor de microfoon van de Baloise Belgium Tour.

SPORTIEVE WELLENS

Daar kwam Lampaert ook in de weg rijden en zijn elleboog gebruiken. "Een kleine aanvaring met Lampaert kost me uiteindelijk de eindzege." Wellens bleef wel sportief en wilde geen zware uitspraken doen over het feit dat Lampaert al dan niet over de schreef ging. "Dat is aan jullie om te oordelen. In mijn ogen ging het er een beetje over, maar dat is een beetje de koers."

Wel is Wellens er dus van overtuigd dat hij had kunnen winnen als hij vrije baan had gekregen. "Dat is een feit. Als Lampaert daar niet zit, win ik de Ronde van België." Op een diskwalificatie van Lampaert stond Wellens niet te roepen. "Ik ga de eindzege toch niet meer krijgen." Uiteindelijk besliste de jury wel nog om Lampaert uit koers te nemen.