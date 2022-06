Wellens echte gentleman in verlies, zien ook analisten: "Voorbeeld voor de jeugd"

De Gouden Kilometer in de slotrit van de Baloise Belgium Tour had wel wat voeten in de aarde. Tim Wellens werd in de tang gehouden door Yves Lampaert, maar bleef achteraf gezien de omstandigheden heel rustig.

"Het was een kleine aanvaring met Lampaert die me de eindzege kost. Het ging er misschien een beetje over, maar dat is koers", aldus Wellens in zijn reactie. Geen grote woorden, geen beschuldigingen, niets. "Hem diskwalificeren? Dat moet voor mij niet, de eindzege win ik er toch niet mee." Voorbeeld Ook Sven Nys analyseerde bij Sporza de reactie: "Ik ben vooral onder de indruk van zijn interview zondag, de manier hoe hij als een gentleman omgaat met de situatie." "90 procent van het peloton zou het op een andere manier doen. Dit is een voorbeeld voor de jeugd: hoe moet je omgaan met je verlies."