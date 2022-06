Zwaardere straf op komst? UCI neemt 'dossier Yves Lampaert' over na ellebogenwerk

De finale van de slotrit in Baloise Belgium Tour krijgt nog naklank. Ging Yves Lampaert niet te ver met zijn ellebogenwerk? Daar ging de discussie al snel over. Ook de UCI mengt zich nu in de debatten.

Yves Lampaert werd voor zijn ellebogenwerk uitgesloten uit de Baloise Belgium Tour en kreegt ook een boete van 200 zwitserse frank. Imagoschade? Daar zou het normaliter bij blijven, ware het niet dat de UCI ondertussen de zaak heeft overgenomen. Zij zouden willen bekijken of de moves van Lampaert een aanslag waren op het imago van de wielersport. Als ze oordelen dat dat het geval is, dan kan de wielerunie Lampaert een zwaardere straf opleggen. Dat kan gaan van een zwaardere boete tot een schorsing.