Girmay blikt terug op ongelukkige Giro d'Italia en gaat op zoek naar nationale titel

Biniam Girmay rijdt deze week de nationale kampioenschappen in Eritrea. Vrijdag tijdrijden, zondag op de weg.

Het werd voor Girmay een bijzondere eerste deelname aan de Giro d’Italia. Met een ritzege maakte hij een nieuwe droom waar. De ontnuchtering volgde echter snel toen hij op het podium de kurk van een fles prosecco in zijn eigen oog schoot.

“Het was met pijn in het hart dat ik de Giro vroegtijdig moest verlaten maar de manier waarop mijn ploeggenoten terugveerden, maakte me uiterst gelukkig. Fantastische herinneringen aan mijn debuut in een Grote Ronde zijn in mijn geheugen gegrift. Wat Domenico Pozzovivo in Jesi in de laatste hectometers deed voor mij zal ik niet snel vergeten”, zegt Girmay op de website van zijn ploeg Intermarché-Wanty-Gobert.

De blessure is helemaal genezen alvast. “Dankzij de goede opvolging van het medische team is mijn oog intussen genezen en kon ik de training hervatten. Ik kijk heel erg uit naar de nationale kampioenschappen, in het bijzonder omdat ze in Asmara plaatsvinden. Het niveau zal hoog zijn en verschillende teams zullen hun numeriek overwicht uitspelen. Het zou een enorme trots zijn om de vlag van Eritrea een jaar lang overal te mogen tonen, daarom zal ik mijn uiterste best doen!”