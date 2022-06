Opnieuw Italiaans kampioen tijdrijden: Filippo Ganna maakt zijn favorietenrol waar

Filippo Ganna is opnieuw Italiaans kampioen tijdrijden. Hij was sneller dan Mattia Cattaneo en Edoardo Affini.

Vorig jaar eindigde Filippo Ganna 4e op het Italiaans kampioenschap tijdrijden. Toen was het een heuvelachtig parcours. Matteo Sobrero werd toen Italiaans kampioen.

Dit jaar was het een vlak parcours voor de grote motoren. Wereldkampioen tijdrijden Ganna maakte zijn favorietenrol over het parcours van ruim 35 km waar. Hij was 37 seconden sneller dan Mattia Cattaneo en 50 seconden dan Edoardo Affini. Uittredend kampioen Sobrero was 4e op 56 seconden.

Voor Ganna is het zijn 3e Italiaanse titel tijdrijden. Ook werd hij al 2 keer wereldkampioen tijdrijden.