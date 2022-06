Straf: Nederlands kwartet beklimt in 2 weken 100 Franse cols en legt om en bij de 3000 kilometer af voor AED's

Soms kom je toch heel straffe fietsuitdagingen tegen. Zo'n 100 Franse cols doen en 3000 kilometer (ongeveer) in 2 weken tijd afleggen? Voor enkele moedige Nederlanders bleek dat geen probleem.

De 100 Cols-challenge gaat uit van de COERS Cycling Club, een wielerclub uit 's Hertogenbosch. Renners Christian, Ralph, Rud en Thijs hebben zich specifiek voorbereid op dit wieleravontuur. Een avontuur met een goed doel: geld inzamelen voor AED-toestellen, automatisch externe defibrillators.

In exact veertien dagen tijd moest het kwartet bij een tocht door Frankrijk liefst 100 beklimmingen over geraken. Hierbij zaten enkele van de meest bekende bergen in de wielergeschiedenis. Zo kwamen onder meer de Iseran, de Grand Colombier en de Ballon d'Alsace nog aan de beurt in de laatste dagen. Dat kan u HIER zien op het Strava-profiel van Christian.

Na twee weken hard labeur hebben de vier renners hun uitdaging tot een goed einde gebracht. De 100 cols zijn gehaald. Er is ook genoeg geld opgehaald voor 9 AED's. Doneren voor de actie kan nog via coers.cc/100cols-donatie om hen nog te helpen die tiende AED binnen te halen.