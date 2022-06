Campenaerts geniet in eigen gemeente en trakteert Gavere op podiumplek: "Ik had mijn vriendin bloemen beloofd"

Een tijdritkampioenschap in eigen gemeente: dat is iets speciaals, weet nu ook Victor Campenaerts. De man die in Gavere woont knalde naar brons op het BK tijdrijden.

Met een derde plaats moest Victor Campenaerts dus wel tevreden zijn en dat was hij ook. "De uitslag is heel duidelijk. Vooraf was het misschien wat te verwachten dat dit een hoogst haalbare was. Ik ben vooral blij dat ik op het podium stond. Ik had mijn vriendin bloemen beloofd en die krijg je op het podium", lacht Campenaerts.

MASSALE OPKOMST

Misschien was het resultaat zelfs ietsje minder van het hoogste belang, net omdat het om een koers voor eigen volk ging. "Er was een massale opkomst van het publiek. Dan besef je wat het wielrennen bijdraagt aan de maatschappij, dat de mensen zo iets hebben om naar uit te kijken."

Ook voor Campenaerts zelf was het een geweldige dag om op terug te blikken. "Ik moet zeggen dat dit één van de tijdritten is waar ik het meest van genoten heb. Als ik vroeger tijdritten reed, was dat meer met één prestatiedoel. Nu was de beleving anders. Ik heb zeker geen spijt van de zes weken die ik op mijn tijdritfiets heb doorgebracht."