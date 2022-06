HERBELEEF: Evenepoel versnelt nog na eerste tussenpunt en onttroont Lampaert als Belgisch kampioen tijdrijden

Remco Evenepoel is de nieuwe Belgisch kampioen tijdrijden, nadat hij met titelverdediger Lampaert een duel werd om goud op het BK tijdrijden. Evenepoel was wel duidelijk de snelste. Herbeleef het BK tijdrijden hieronder.

16u14: Ook Lampaert is binnen. Remco Evenepoel is de nieuwe Belgisch kampioen tijdrijden! Lampaert pakt zilver en moet nog 37 seconden toegeven op Evenepoel. Het brons is voor Campenaerts.

16u12: Campenaerts perst er nog een sprintje uit. Het gaat wel degelijk de derde plaats worden voor hem. Voor alle duidelijkheid: Remco Evenepoel is de nieuwe leider.

16u10: Runegodts blijft toch net buiten schot. Voor hem en voor Evenepoel zit het erop. Even later rijdt ook De Gendt over de meet.

16u07: Evenepoel snelt De Gendt, die vier minuten voor hem gestart is, voorbij. Dat had De Gendt nu wel bespaard mogen worden.

16u05: Campenaerts gaat toch nog moeten maken dat hij de tijd van ploegmaat Frison, die nu nog in de hot seat zit, kan kloppen.

16u01: Ook doortocht van Lampaert aan de aankomst. Zeventien seconden achterstand voor hem. Geleidelijk aan draait het meer en meer in het voordeel van Evenepoel uit.

15u59: Evenepoel en Campenaerts zijn allebei aan de laatste ronde begonnen. Het verschil tussen die twee is 1'01". Dat kan tellen.

15u54: Een nieuwe tijdsopname: Evenepoel is 11 seconden rapper dan Lampaert!

15u50: Campenaerts is de derde beste man vandaag. De renners voor het podium zijn al gekend, zo lijkt het.

15u47: Campenaerts loopt nu 22 seconden achter op Evenepoel. Dat verschil gaat wellicht alleen maar groeien. Daar komt Lampaert al aan tussenpunt 2... Evenepoel is daar 2 seconden rapper. Wat een spanning!

15u44: Evenepoel duikt na een derde van de tijdrit als eerste onder de 14 minuten en doet dat meteen met bijna een halve minuut. Straf toch.

15u40: Lampaert is aan het eerste tussenpunt drie seconden sneller dan Evenepoel! De titelverdediger wil zijn trui niet zomaar afgeven. De Gendt gaat niet meespelen voor de medailles, maar zijn verhaal is gekend. Hij kampt met last aan de enkel en het is al knap dat de man van Lotto Soudal hier in eigen regio meedoet.

15u38: Campenaerts komt aan het eerste tussenpunt door na 6 minuten en 54 seconden. Dat betekent dat hij na een half rondje al acht seconden achterstand heeft ten opzichte van Evenepoel.

15u36: Evenepoel zet de voorlopig snelste tijd neer aan het eerste tussenpunt. Dat zal niemand verbazen.

15u35: Alle renners zijn van het startpodium gereden op het BK tijdrijden! De snelste tijd is momenteel voor Frederik Frison.