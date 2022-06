'Kragh Andersen verlaat DSM mogelijk voor Alpecin-Fenix en mag niet mee naar de Tour'

Kragh Andersen verlaat DSM eind dit jaar en gaat ook niet mee naar de Tour. Alpecin-Fenix is een ploeg met wie de Deen in verband wordt gebracht.

WielerFlits meldde als eerste het nakende vertrek van Søren Kragh Andersen, in 2020 nog één van de grote smaakmakers van Team DSM in de Tour de France. Kragh Andersen won in de editie van dat jaar ook twee etappes.

Dit seizoen haalt Kragh Andersen naar verluidt niet eens de Tour-selectie. Al beweert zijn huidige ploeg wel dat hij zeker nog een mooi programma gaat rijden. De ploeg die in polepositie zou liggen om Kragh Andersen in te lijven, is Alpecin-Fenix. Of Alpecin-Deceuninck, zoals de formatie vanaf volgende maand zal heten.

NA ZEVEN JAAR TIJD VOOR VERTREK

Søren Kragh Andersen rijdt al sinds 2016 bij DSM of bij één van de voorlopers van het team met een andere naam. Na zeven jaar gaat de renner dus zijn vertrouwde omgeving verlaten.