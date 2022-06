Shari Bossuyt (21) bewijst gelijk van entourage: "Ik hoorde velen zeggen dat ik het dichtst bij Kopecky ging komen"

Shari Bossuyt heeft nog maar eens haar talent bewezen. Haar entourage zag haar al het meest Kopecky benaderen. Bossuyt maakte het waar op de fiets, met een zilveren medaille op het BK tijdrijden.

Mede dankzij een sterk einde veroverde Bossuyt dat eremetaal. "Ik weet uit het verleden dat ik niet te rap mag starten", zegt de renster van Canyon-SRAM in een exclusieve reactie aan Wielerkrant. "Ik was redelijk stevig gestart en dan zei ik tegen mezelf: "Nu toch iets minder hard gaan, want in de tweede ronde moet je ook nog volle bak". Ik denk wel dat ik voor een keer goed ingedeeld heb. Dat loont dan toch met een tweede plek."

Het was dus kwestie om na de eerste tussenpunten nog te kunnen versnellen. "Ik hoorde na de eerste passage aan de aankomst via de radio dat ik vijf seconden achter lag op Julie Van De Velde. Vijf seconden, da's bijna niets. In de tweede ronde heb ik alle bochten vol gereden. Ik dacht: "Daar kan ik misschien mijn vijf seconden goedmaken". En ik heb op de derde aan de meet bijna vijf seconden voorsprong."

MINUUT VERSCHIL

Het geloof in BK-zilver was sterk aanwezig bij de entourage van Bossuyt. "Ik hoorde velen zeggen dat ik het dichtst bij Lotte Kopecky ging komen. Ze is wel nog een minuut sneller. Ik had gehoopt op de top vijf en het is een tweede plek. Ik ben echt wel blij."

Temeer omdat het eigenlijk niet de bedoeling was om te pieken op het BK tijdrijden. "Ik heb mijn doelen iets later gelegd, in juli. Ik zit in volle opbouw, maar het is altijd leuk om nog een keer een tijdrit te kunnen rijden, ook met het oog op het EK."