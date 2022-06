Israël-Premier Tech dreigt te degraderen uit de WorldTour, maar Dirk Demol is hoopvol

In de strijd om de nieuwe WorldTour-licenties staat Israël-Premier Tech op een 20e plaats. Daarmee zouden ze degraderen uit de WorldTour. Ondanks dat is ploegleider Dirk Demol hoopvol. Zo vertelde hij aan Wielerflits.

Israël-Premier Tech staat op dit moment 20e op de UCI-ranking die bepaalt welke teams een WorldTour-licentie voor de volgende 3 jaar zal krijgen. Een 20e plaats is niet voldoende. Daarmee zou de huidige WorldTour-ploeg degraderen uit de WorldTour.

"In het voorjaar hebben we veel pech gehad", vertelde ploegleider Dirk Demol aan Wielerflits. "Eerst was er Giacomo Nizzolo die in Milaan-San Remo viel. Hij kon daardoor niet meedoen aan Brugge-De Panne en Gent-Wevelgem. Ben Hermans was lange tijd uit met corona. Dat waren dus ook minder punten in kleinere rittenkoersen. Ook was er nog Sep Vanmarcke die een paar keer ziek werd tijdens het voorjaar."

KENTERING

Toch is Demol nog hoopvol: "De kentering is ingezet. Michael Woods won de Route d'Occitanie. Jakob Fuglsang was 3e in Zwitserland. We hebben de hoop dat we ons zullen redden en een licentie zullen behalen. We hebben sowieso voldoende kwaliteit in huis. Ook hebben we enkele koersen aan ons programma toegevoegd, maar we zullen niet de enige ploeg zijn die dat doen."

De strijd voor het behoud heeft ook een aantal gevolgen, ziet Demol. "Er wordt anders gekoerst", ging Demol verder. "Cofidis laat bijvoorbeeld 2 renners spurten. We hebben zelf ook al gedacht om de lead-out te laten doorspurten. Ook is er een nadeel verbonden aan het behoud. De transfers laten op zich wachten. Sommige renners willen zeker zijn van de WorldTour, maar dat zullen we pas in het najaar weten. Het wordt een strijd tot het einde."