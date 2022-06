Opnieuw Jumbo-Visma aan het feest in Nederland: Markus volgt Pieters op, Shirin van Anrooij pakt zilver

Ook bij de dames is Jumbo-Visma aan het feest in Nederland. Riejanne Markus volgt Amy Pieters, die nog altijd herstellende is naar periode in coma, op de erelijst van het NK op. Van Anrooij toonde opnieuw dat ze ook op de weg een enorm talent is.

In een vroege fase van de wedstrijd was Jumbo-Visma even op achtervolgen aangewezen. Dat kon de Nederlandse formatie natuurlijk niet hebben en Marianne Vos nam haar verantwoordelijkheid volledig op. Met een kleine veertig kilometer te gaan begon Vos aan een moedige solo en reed ze ook vijftig seconden bijeen. Paniek bij de achtervolgers was er echter niet en op ruim twintig kilometer van het einde was Vos teruggegrepen. Vanaf dan kwamen er weer heel wat rensters in aanmerking voor de titel, al werd er wel danig uitgedund in de finale. Twee sterke blokken zagen elk een renster een kans grijpen om een kloof te slaan. Riejanne Markus van Jumbo-Visma en de amper 20-jarige Shirin van Anrooij gingen samen op pad. SPURT MET TWEE OM DE TITEL De koers was zeker nog niet gereden, want in de laatste anderhalve kilometer volgde nog een keer de VAM-berg, met een voorsprong van amper tien seconden voor de twee koploopsters. Die zouden toch uit de greep blijven van de achtervolgers. Markus won de spurt om de titel en rondde het af voor Jumbo-Visma. Van Anrooij, die wel al goud pakte in de tijdrit bij de beloften, moest het deze keer stellen met zilver. Het brons is voor Wiebes.