🎥 Straffe taferelen in Eritrea: Tesfatsion gunt Kudus nationale titel, allen tegen Bini?

In Eritrea is niet torenhoog favoriet Biniam Girmay nationaal kampioen geworden op de weg, wel Merhawi Kudus.

Hoewel het een van de kleinste landen in Afrika is, is Eritrea een echt wielerland geworden. Biniam Girmay heeft het land wereldwijd op de kaart gezet maar met Merhawi Kudus, Natnael Tesfatsion, Daniel Teklehaimanot... rijden er al enkele jaren goede Eritreëers rond.

Dit jaar was de nationale titel voor de tweede keer voor Merhawi Kudus. Al werd de titel hem nu wel in de schoot geworpen door medevluchter Tesfatsion. De renner van Drone Hopper deed Kudus (EF Education) de zege cadeau en spurtte niet voor de overwinning. Vreemd aangezien Kudus in 2018 al een keertje nationaal kampioen was maar Tesfatsion niet.

Een compromis of afgunst voor Biniam Girmay, die als grote favoriet aan de start stond? We zullen het wellicht nooit weten. Girmay won afgelopen week wel het kampioenschap tijdrijden maar moet op de weg tevreden zijn met een bronzen medaille.