Alpecin mag hopen op Belgische titel met duo Merlier - Philipsen: "Ken het gevoel" en "Sterke ploeg, dat is duidelijk"

Jasper Philipsen is misschien wel de topfavoriet en ook Tim Merlier kan voor Alpecin zomaar het BK winnen. Beide kanshebbers blikten voor de start van de koers vooruit.

"Normaal gezien moet dit vlakke parcours mij wel liggen", trapt Tim Merlier een open deur in. "Het is altijd mooi als je Belgisch kampioen kan worden. Ik ken het gevoel het gevoel om het hele jaar in die trui rond te rijden." Maar wat is de manier om die titel voor een tweede keer binnen te halen? "Zo hard mogelijk fietsen", verwoordde Merlier het droog.

Jasper Philipsen put dan weer moed uit de collectieve kracht van Alpecin-Fenix. "We staan hier met een sterke ploeg, dat is wel duidelijk. We zullen proberen om de koers naar onze hand te zetten", verkondigde de 'Vlam van Ham', die in Middelkerke kan rekenen op de steun van heel wat supporters.

GOED GESLAPEN

Naast de twee grote troeven staat Alpecin-Fenix ook aan de start met mannen als Dries De Bondt en Xander Meurisse. Het hoeft dus niet bj controleren te blijven. "We hebben meerdere kaarten om te spelen. We zullen de koers ook wel mee hard maken." De laatste uren voor het BK zijn alvast prima verlopen voor Philipsen. "Ik heb redelijk goed geslapen, ça va dus wel."