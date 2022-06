Evenepoel vindt dat er al druk weggevallen is en weet wat gedaan in BK-wegrit: "Wie niet waagt, niet wint"

Overal waar Remco Evenepoel start, wordt er naar hem gekeken. Ook in de BK-wegrit dus. Van druk kan er geen sprake zijn, aangezien hij nog maar pas Belgisch kampioen tijdrijden werd.

Dat is alvast de redenering van Evenepoel zelf, liet hij blijken van op het podium bij de ploegvoorstelling voor de start van de wegrit. "Omdat we donderdag 1 en 2 geëindigd zijn, is er al een grote druk weggevallen. In de wegrit komen we in een heel andere situatie. We zijn allemaal gemotiveerd om volle bak te gaan."

KOERSEN VANAF KILOMETER 0

Het is niet bepaald het geliefkoosde terrein van Evenepoel waar het peloton over zal knallen. "Het parcours? Vlak, hé. Al staat er toch wel wat wind. De andere renners zullen ook wel weten dat er wind staat. Wie niet waagt, niet wint. Van ons mag het een zware koers worden vanaf kilometer 0."

Als het zo uitdraait, zien we Evenepoel misschien toch opnieuw meedoen voor de prijzen. "Of er een nieuwe gouden medaille voor mij aankomt? Daar ga ik niet op antwoorden."